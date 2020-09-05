Губерниев высказался о смерти велогонщика Свешникова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё негодование в связи со смертью велогонщика Павла Свешникова на Гран-при Москвы.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не выступал за сборную, но за какую-то команду же он выступал! Он падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углублённое медицинское обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Свешников скончался в ходе групповой гонки Гран-при Москвы в Крылатском, которая проходила 4 сентября. 22-летний спортсмен потерял сознание во время прохождения дистанции — врачи на протяжении получаса боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Ранее сообщалось, что память умершего на велотреке Свешникова почтили минутой молчания.