Умер бывший президент WADA Фейхи

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи умер в возрасте 75 лет.

Австралиец занимал эту должность в 2008-2013 годах. До этого он работал в государственном аппарате Австралии.

«Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он был отличным лидером, чиновником и джентльменом, всем, кто работал с ним в WADA, будет его не хватать», — заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли, слова которого приводит официальный сайт WADA.

Ранее глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин высказался о финансировании WADA российскими деньгами.