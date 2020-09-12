Умер бывший президент WADA Фейхи

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Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи умер в возрасте 75 лет.
Умер бывший президент WADA Фейхи
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Австралиец занимал эту должность в 2008-2013 годах. До этого он работал в государственном аппарате Австралии.

«Джон был превосходным президентом организации и выдающимся человеком. Он строго придерживался своих ценностей и всегда действовал в интересах WADA и чистого спорта. Он был отличным лидером, чиновником и джентльменом, всем, кто работал с ним в WADA, будет его не хватать», — заявил генеральный директор агентства Оливер Ниггли, слова которого приводит официальный сайт WADA.

Ранее глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин высказался о финансировании WADA российскими деньгами.

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