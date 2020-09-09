Бизнесмен Потанин: вложить в WADA российские деньги — это будет очень сильный ход

Глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин назвал сильным ходом со стороны России возможное вложение денег во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Вложить в агентство российские деньги? Вот это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идёт. Америка — сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает. Если США отказываются вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы», — цитирует Потанина «Советский спорт».

По его мнению, не нужно жалеть средств и человеческих ресурсов для сотрудничества с WADA. Он отметил, что нужно становится союзником международной организации, если Соединённые Штаты больше не хотят этого сотрудничества.

В июне управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее Потанин высказался о возможном прекращении финансирования WADA со стороны США.