Потанин высказался о возможном прекращении финансирования WADA со стороны США

Глава компании «Норильский никель» Владимир Потанин прокомментировал информацию о том, что США может лишить Всемирное антидопинговое агентство (WADA) финансирования.

«Американцы в последнее время со всеми стали разбираться. Им и ВОЗ не нравится, и ВТО. Дело вообще доходит до торговых войн с Китаем. А теперь ещё и WADA», — цитирует бизнесмена «Советский спорт».

По его мнению, России не стоит лезть в эту историю, а нужно разобраться со своими проблемами. Он отметил, что на данный момент России необходимо снова завоёвывать международное доверие после всех допинговых историй.

«Что делать? Работать, стиснув зубы. Восстанавливать свой имидж. Искать нестандартные ходы. Мы находимся в положении тех, кто оправдывается. Просчёты неизбежны, но каждую ошибку России раздувают, делая из мухи слона. И предъявляют это нам», — добавил Потанин.

В июне управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее Виталий Смирнов высказался о ситуации с возможным отстранением спортсменов из США в случае отказа страны финансировать WADA.