Смирнов высказался о ситуации с возможным отстранением спортсменов из США в случае отказа страны финансировать WADA

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов прокомментировал заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о возможном отстранении американских спортсменов от международных соревнований в случае отказа страны финансировать организацию.

«Пока это требование политиков. Мы же взаимодействуем не с политическими органами стран, а с аффилированными членами — национальными олимпийскими комитетами, чья позиция и должна рассматриваться, сейчас мы её не видим. Есть определённая культура и этика поведения, которой надо следовать, нажим тут совершенно неуместен. Надо просчитать последствия, в первую очередь для самих спортсменов США», — приводит слова Смирнова ТАСС.

Он отметил, что призывы прекратить финансирование WADA в США звучали и раньше.

«Конгрессмены США уже давно засветились в своём нездоровом интересе к международным спортивным институтам. Если есть необходимость в реформировании WADA, то это должно быть консолидированным предложением, которое согласовано со всеми национальными олимпийскими комитетами. Почему приоритет должен предоставляться США? В данном случае руководитель WADA занял принципиальную позицию, должен быть процессуальный механизм, который регулирует подобные вещи, диктат совершенно неуместен», — добавил Смирнов.

В июне управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее сообщалось, что сборную США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA.