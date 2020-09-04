Сборную США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что спортсмены из США могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в случае отказа страны от финансирования организации.

«Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьёзные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации. Это приведёт к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — приводит слова Баньки Reuters.

В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому конгрессу рассмотреть возможности отказа от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию.

Ранее WADA ответило на угрозу прекращения финансирования со стороны США.