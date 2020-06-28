«Выдвинули обвинения без должного учёта фактов»: как WADA ответило на угрозу прекращения финансирования со стороны США

В WADA обнаружили ряд неточностей в отчёте госуправления США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP), выступившего за прекращение финансирования организации. По мнению президента WADA Витольда Баньки, целью ведомства была дискредитация работы антидопингового агентства. В связи с этим WADA обнародовало исправленный вариант документа и попросило США обратить на него внимание.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило госуправление США по политике в области контроля за распространением наркотиков (ONDCP) в попытке дискредитировать организацию после того, как в конгресс страны была направлена рекомендация лишить её финансирования. По мнению представителей ведомства, в отчёте присутствует неточная информация, которая может ввести в заблуждение.

«Учитывая тот факт, что США входят в совет учредителей WADA с момента его создания в 1999 году, мы были крайне обеспокоены тем, что ONDCP выдвинуло обвинения в наш адрес без должного учёта фактов и контекста, а также не подняв ни одного из этих вопросов во время совместных заседаний совета учредителей WADA», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте антидопингового агентства.

В качестве доказательства своей правоты в WADA обнародовали свою версию изначальных правок с просьбой представить конгрессу США корректный вариант.

В сопроводительном письме на имя главы ONDCP Джеймса Кэрролла президент WADA Витольд Банька также выразил разочарование произошедшим, подчеркнув, что действия США в качестве члена правления агентства расходятся с обвинениями. В частности, американские представители поддержали реформы 2018 года, а также утвердили план развития на ближайшие четыре года.

«Я по-прежнему убеждён, что правительству США отведена важная роль в защите чистого спорта, и искренне надеюсь, что в будущем мы продолжим наше сотрудничество и что WADA не придётся защищаться от необоснованных нападок, осуществляемых с помощью СМИ, которые никоим образом не способствуют достижению прогресса в реализации глобальной антидопинговой программы на благо спортсменов во всём мире», — подчеркнул Банька.

О призыве прекратить финансирование антидопингового агентства стало известно несколько дней назад. В ONDCP предложили конгрессу такую опцию в том случае, если в WADA не пройдут кардинальные изменения, касающиеся его аппарата управления, а также расходования финансов.

Так, в письме подчёркивалось, что агентство ежегодно получает от США $2,7 млн, что значительно превышает сумму выплат других стран. Более того, 14,5% ежегодных доходов WADA получает также благодаря американским властям. При этом у ONDCP возникли вопросы к процессу использования данных средств, который должен быть «прозрачным и независимым».

В связи с этим предлагается, чтобы места в правлении распределялись в соответствии с суммой, поступаемой от каждой страны.

«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA», — цитирует представителей ведомства The Washington Post.

Кроме того, в США раскритиковали и непосредственную деятельность агентства по борьбе с допингом. В частности, американская сторона по-прежнему недовольна санкциями, введёнными WADA в отношении России.

«На мой взгляд, этот доклад является изобличительным, но точным обвинением в адрес руководства WADA касательно его неспособности служить чистым спортсменам. Будем надеяться, что для Международного олимпийского комитета (МОК) и руководства агентства это станет последним тревожным сигналом, который подтолкнёт их заняться решением проблем, пока не стало слишком поздно», — заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Ответ представителей WADA относительно финансовой составляющей обвинений не заставил себя ожидать. В своём заявлении они подчеркнули, что места в правлении не могут распределяться в зависимости от вносимой каждой страной суммы. В первую очередь это было бы несправедливо по отношению к самим спортсменам. По этой же причине в его главе не могут остаться лишь богатые страны.

«WADA не может управляться лишь узким кругом богатейших стран. Спортсмены, соревнующиеся с атлетами из США, приезжают со всего мира, и справедливости ради мы хотим, чтобы соперники американских спортсменов подчинялись тем же строгим правилам, что и они сами. Для этого необходимо, чтобы в агентстве были представлены все регионы мира», — цитирует заявление WADA Reuters.