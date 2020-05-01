«Возможные манипуляции коснулись данных 145 человек»: WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории. Вся информация по их делам передана антидопинговым организациям при 28 международных федерациях. Согласно выводам специалистов WADA, возможным манипуляциям подвергались пробы 145 спортсменов. В свою очередь, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус назвал предсказуемой озвученную цифру и заявил о желании как можно скорее «перевернуть страницу» в данном вопросе. Его заместитель Маргарита Пахноцкая добавила, что РУСАДА находится «в полном контакте» с WADA и в настоящий момент идёт процесс передачи дел.

«Ничего сверхъестественного не произошло»

О завершении разбирательства Всемирного антидопингового агентства в отношении 298 российских спортсменов стало известно вечером 30 апреля. По словам президента WADA Витольда Баньки, отдел расследований агентства изучил тысячи образцов атлетов из 28 организаций и в общей сложности 24 терабайта данных.

«В качестве доказательств, на основании которых была определена целевая группа, использовались полученная отделом расследований WADA информация из базы данных московской антидопинговой лаборатории, результаты расследования Ричарда Макларена, проведённого в 2016 году по заказу WADA, а также добытые образцы», — говорится в релизе.

В организации постановили, что возможным манипуляциям подвергались данные 145 атлетов — почти 50% от общего числа. К 153 спортсменам у WADA претензий пока не возникло.

Также в ходе повторного анализа проб из московской лаборатории выявлены 57 подозрительных случаев, «которые находятся на этапе управления результатами». Никаких решений по ним пока не принято.

«Это помимо десятков уже инициированных разбирательств и процедур, которые были запущены международными спортивными федерациями на основании доказательств, выявленных в ходе «Операции LIMS» в тяжёлой и лёгкой атлетике, биатлоне. А также других нарушений в различных видах спорта, выявленных в ходе расследований комиссий Паунда и Макларена, проведённых в период с 2014 по 2016 год по заказу WADA», — заявил Банька.

По завершении расследования WADA отправило дела по всем 298 атлетам в антидопинговые организации 27 международных федераций, а также один оргкомитет, занимающийся проведением крупных соревнований. О каких видах спорта идёт речь, не сообщается.

«По каждому делу доступны разные свидетельства, и соответствующие организации должны будут в каждом конкретном случае решать, считать ли его нарушением антидопинговых правил или нет. WADA разберёт и обсудит факты с каждой антидопинговой организацией, а также рассмотрит принятые ими решения и при необходимости подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд», — говорится в релизе.

В агентстве добавили, что, если решение не будет вынесено «в разумные сроки», WADA имеет право передавать дела непосредственно в CAS в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.

«Тот факт, что мы перешли к обработке результатов для всей целевой группы, означает, что мы стали ещё на шаг ближе к тому, чтобы привлечь мошенников к ответственности. Это было и остаётся нашей целью, и мы продолжаем работать на пользу чистого спорта и спортсменов во всём мире», — заявил глава отдела расследований WADA Гюнтер Янгер.

В свою очередь, Банька назвал проводимое расследование «самым сложным в истории борьбы с допингом».

«В течение последних пяти лет на российский допинговый кризис уходила основная часть времени и ресурсов WADA, и всё это время следователи агентства оставались на передовой. Я хотел бы сказать им спасибо за усердие, профессионализм и опыт. Мы передали кейсы различным организациям», — отметил функционер.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) произошедшее не вызвало удивления, хотя генеральный директор организации Юрий Ганус заявил, что количество нарушений «поражает». При этом он сделал оговорку, что в одной только Чувашии зафиксировано 70 антидопинговых дел.

«Здесь относительное количество дел — это цифра, которая была заявлена WADA давно, и процедура передачи их в международные федерации традиционна и предсказуема. Более того, могу сказать, что обработку определённой части этих дел вели мы, потому что всё-таки сохранили доверие как независимое агентство», — цитирует функционера ТАСС.

«В целом же можно сказать, что ничего сверхъестественного не произошло. Печалит количество дел, но на самом деле, побыстрее хотелось бы уже перевернуть страницу. И закончить перемывание костей, которое было раньше, чтобы спорт смог дышать чистым воздухом. А сейчас мы постоянно углекислым газом травим свою юрисдикцию», — добавил Ганус.

В свою очередь, его заместитель Маргарита Пахноцкая подчеркнула, что РУСАДА находится «в полном контакте» с WADA и в настоящий момент идёт процесс передачи дел.

Разночтения в базе данных и лишение РУСАДА статуса соответствия

WADA начало процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия в сентябре 2019-го. Тогда России предоставили три недели на объяснение разночтений, обнаруженных в базе данных московской лаборатории. Глава комитета по соответствию Джонатан Тейлор заявил, что из неё были удалены данные о положительных пробах.

В начале октября объяснения предоставило Министерство спорта. Бывший руководитель ведомства Павел Колобков заверил, что никаких манипуляций с базой данных не было.

«Эксперты считают, что никаких удалений там не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены. Так называемых, как говорит Юрий Ганус, манипуляций там не было. Это наша позиция», — приводит слова Колобкова ТАСС.

В результате решение по России было принято 9 декабря и оказалось максимально суровым. Исполком WADA поддержал рекомендацию комитета по соответствию лишить РУСАДА статуса соответствия сроком на четыре года. Отечественным спортсменам на этот срок запретили участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также в чемпионатах мира. Кроме того, страну лишили права проводить крупные международные турниры.

Впрочем, РУСАДА с вердиктом вышестоящей организации не согласилось и подало иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако на время пандемии коронавируса слушания в CAS были отложены.

«Эта история отложена в связи с коронавирусом. ОКР будет отстаивать непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкомом WADA. Для нас приоритетом является право российских спортсменов наравне со всеми участниками олимпийского движения выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа к участию в Олимпийских играх», — заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.