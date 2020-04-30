WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов и передало информацию по их делам в 28 антидопинговых организаций.
WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Отмечается, что эти атлеты попали под подозрение в ходе проверки данных московской антидопинговой лаборатории.

Дела спортсменов отправлены в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS. При этом слушания по делу были отложены из-за коронавируса.

Ранее Сергей Шубенков признался, что недоумевает по поводу безнаказанности американских легкоатлетов.

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