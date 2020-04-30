WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
Отмечается, что эти атлеты попали под подозрение в ходе проверки данных московской антидопинговой лаборатории.
Дела спортсменов отправлены в 27 международных спортивных федераций и один оргкомитет соревнований.
9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS. При этом слушания по делу были отложены из-за коронавируса.
Ранее Сергей Шубенков признался, что недоумевает по поводу безнаказанности американских легкоатлетов.