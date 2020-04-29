Шубенков признался, что недоумевает по поводу безнаказанности американских легкоатлетов

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков высказался о ситуации с американским легкоатлетом Кристианом Коулманом, избежавшим дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов.

«Когда три флажка получаешь, начинаешь дурачка включать. Я услышал от одной женщины на соревнованиях: «Коулман получил три флажка». И вторая фраза: «Просто он очень глупый». Ну ладно», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что ему непонятно, как в одном случае за пропуск трёх тестов на допинг можно получить два года дисквалификации, а в другом — быть отстранённым на четыре года при посещении всего одного тестирования.

«Я как прочитал, как его отмазали, я офигел. Не знал, что такое возможно. То, как объяснили это, и WADA согласилось... Как бы два флажка и ещё одно нарушение, которое не считается. Так это не два флажка, а четыре получается!» — заявил Шубенков.

Ранее Шубенков заявил, что не хочет переезжать из Барнаула даже в Монако.