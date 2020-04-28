Шубенков заявил, что не хочет переезжать из Барнаула даже в Монако

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, что не намерен менять место жительства и планирует остаться у себя на родине — в Барнауле.
Шубенков заявил, что не хочет переезжать из Барнаула даже в Монако
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Это в моих планах. Я так хочу. Монако? Москва? Сейчас я работаю над тем, чтобы потом позволить себе никуда не уезжать из Барнаула, жить здесь на хорошем уровне. Уверен, в нашем городе можно заниматься чем-нибудь интересным ровно так же, как и в Москве. Может быть, с меньшим заработком, но над ним я работаю сейчас. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я за родной город», — приводит слова Шубенкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Шубенков вошёл в антидопинговый комитет ВФЛА.

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