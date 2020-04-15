Поздняков: дело WADA против РУСАДА отложено из-за коронавируса

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на время пандемии коронавируса рассмотрение дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лoзанне (CAS) было отложено.

«Эта история отложена в связи с коронавирусом. ОКР будет отстаивать непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкомом WADA. Для нас приоритетом является право российских спортсменов наравне со всеми участниками олимпийского движения выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа к участию в Олимпийских играх. Те предложения, которые звучали от коллег из WADA, не отражают основные положения Олимпийской хартии. Олимпийские игры — это соревнования между спортсменами, а не среди стран. Если WADA хочет влиять на государства, то должно иметь иные рычаги для этого. К ОКР нет претензий со стороны МОК или WADA. Мы рассчитываем на то, что позиция арбитров CAS будет взвешенной», — заявил Поздняков журналистам.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS.

Ранее Поздняков рассказал о судьбе завоёванных олимпийских лицензий ввиду переноса ОИ на 2021 год.