Поздняков: дело WADA против РУСАДА отложено из-за коронавируса

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на время пандемии коронавируса рассмотрение дела Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде в Лoзанне (CAS) было отложено.
Поздняков: дело WADA против РУСАДА отложено из-за коронавируса
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Эта история отложена в связи с коронавирусом. ОКР будет отстаивать непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкомом WADA. Для нас приоритетом является право российских спортсменов наравне со всеми участниками олимпийского движения выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа к участию в Олимпийских играх. Те предложения, которые звучали от коллег из WADA, не отражают основные положения Олимпийской хартии. Олимпийские игры — это соревнования между спортсменами, а не среди стран. Если WADA хочет влиять на государства, то должно иметь иные рычаги для этого. К ОКР нет претензий со стороны МОК или WADA. Мы рассчитываем на то, что позиция арбитров CAS будет взвешенной», — заявил Поздняков журналистам.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS.

Ранее Поздняков рассказал о судьбе завоёванных олимпийских лицензий ввиду переноса ОИ на 2021 год.

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