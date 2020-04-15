Поздняков рассказал о судьбе завоёванных олимпийских лицензий ввиду переноса ОИ на 2021 год

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что завоёванные ранее лицензии на Игры в Токио будут действительны и на 2021 год.
Поздняков рассказал о судьбе завоёванных олимпийских лицензий ввиду переноса ОИ на 2021 год
  • РИА Новости

«Порядка 57% лицензий уже были разыграны. Федерации сохранят их и проведут дополнительные квалификационные турниры, которые не прошли в этом году. Также остаются те рейтинговые очки, которые были завоёваны раньше. К ним будут добавлены результаты, которые не были получены сейчас. МОК призывает федерации сохранить уже распределённые лицензии. В тех видах спорта, где невозможно дополнительно провести соревнований, МОК хочет добавить квоты на основе международных рейтингов», — заявил Поздняков.

Также глава ОКР выразил уверенность, что сборная России выступит на Играх в Токио в полном составе.

«Уверен, что справедливость по отношению к спортсменам и организациям, которые вложились в в подготовку, будет достигнута. Наши спортсмены достаточно уверенно прошли квалификацию до момента приостановки соревнований. У меня нет сомнений, что мы доберём оставшиеся лицензии и выступим в следующем году в полном составе», — добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР выделил дополнительно 267 млн рублей для поддержки спортсменов.

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