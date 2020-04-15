Поздняков заявил, что ОКР выделил дополнительно 267 млн рублей для поддержки спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что для поддержки программ подготовки спортсменов организация выделила дополнительно 267 млн рублей.

«Мы смогли за достаточно короткий период перегруппировать наши финансовые ресурсы, чтобы создать возможность спортивным федерациям максимально комфортные условия для выступлений. ОКР выделил 267 млн рублей дополнительно для поддержки программ наших спортсменов», — сказал Поздняков во время видеоконференции.

По его словам, деньги найдены за счёт оптимизации ресурсов ОКР и не затрагивают бюджет на подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине.

«Федерации будут сталкиваться со сложностями, и наша общая задача с Министерством спорта — оказывать помощь в осуществлении подготовки к Токио-2020», — подчеркнул Поздняков.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Поздняков заявил, что изначально предполагалось, что Олимпиаду в Токио перенесут на период от весны до конца лета 2021 года.