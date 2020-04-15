Поздняков: предполагалось, что Игры будут отложены на срок от весны до конца лета 2021 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что изначально предполагалось, что Олимпиаду в Токио перенесут на срок от весны до конца лета 2021 года.

«Первоначально предполагалось, что Игры должны быть отложены на срок от весны до конца лета 2021 года. В даты проведения соревнований должно также вкладываться время на подготовку к ним и завершение квалификационных состязаний», — сказал Поздняков во время видеоконференции.

По его словам, во время проведения консультаций с представителями международных спортивных федераций было услышано, что большинство из них хотят провести новый сезон так же, как сезон-2019/2020 для удобного планирования проведения всех подготовительных и отборочных соревнований.

«Уже есть примеры того, что этот тренд в той или иной степени сохранится. 57% олимпийских квот уже было разыграно. Это существенная часть, но не вся. Всем спортивным федерациям нужно время в календаре, чтобы провести свои соревнования. А национальным федерациям и спортсменам нужен временной лаг, чтобы подготовиться и восстановиться. Необходимо было сохранить сезон, и я благодарен своим коллегам, которые в этой работе участвовали», — добавил Поздняков.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее глава ОКР назвал своевременным решение МОК по переносу Олимпиады в Токио.