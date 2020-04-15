Глава ОКР назвал своевременным решение МОК по переносу Олимпиады в Токио

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за коронавируса является своевременным.
Глава ОКР назвал своевременным решение МОК по переносу Олимпиады в Токио
  • РИА Новости

«МОК, приняв это взвешенное и своевременное, на мой взгляд, решение, открыл в нашем уравнении всего одну переменную. Это сроки Олимпийских игр. Несмотря на то что МОК подвергался единичной критике со стороны спортсменов, все основные участники олимпийского движения прекрасно отдавали себе отчёт в том, что развернуть или остановить такую машину, как проведение Олимпийских игр, — это очень большое событие как с экономической, так и с политической точек зрения», — сказал Поздняков в эфире видеоконференции.

Он также считает логичным, что глава МОК Томас Бах попросил поддержки на собрании G20, после чего она была оказана странами, среди которых есть и Россия. Он также отметил действия Японии, которая взяла на себя ответственность разобраться с большинством экономических вопросов.

«Во все эти длительные переговоры были вовлечены национальные олимпийские комитеты, мы общались с коллегами из МОК, высказывали свои позицию и опасения. К большому счастью, мы были услышаны. Практически единогласно национальные комитеты поддержали МОК в переносе Игр», — заявил Поздняков.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Поздняков заявил, что расходы на подготовку спортсменов к зимним ОИ-2022 сокращаться не будут.

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