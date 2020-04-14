Поздняков: расходы на подготовку спортсменов к зимним ОИ-2022 сокращать не будем ни на рубль

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как в его организации проходит процесс оптимизации расходов, вызванных пандемией коронавируса и переносом летней Олимпиады в Токио на 2021 год.
Поздняков: расходы на подготовку спортсменов к зимним ОИ-2022 сокращать не будем ни на рубль
  • РИА Новости

«ОКР пришлось пересмотреть многие программы и проекты в целях оптимизации расходов по подготовке к Токио-2020. Что-то перенесли, что-то отменили, где-то сократили или секвестрировали бюджеты. Мы исходим из двух основных принципов. Первый — предпринимать все шаги в интересах спортсменов. Второй — пересматривая параметры программ, не касаться обязательств, связанных с подготовкой спортсменов по зимним олимпийским видам спорта к Играм в Пекине. Расходы по зиме сокращать мы не будем ни на рубль. Важнейший фактор — это сохранить полноценное и эффективное содействие спортсменам как в летних, так и в зимних видах в рамках их подготовки к Олимпийским играм», — цитирует Позднякова «РГ».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Паунд выразил мнение, что МОК должен быть готов к влиянию пандемии COVID-19 на ОИ-2022.

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