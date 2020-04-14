Паунд считает, что МОК должен быть готов к влиянию пандемии COVID-19 на ОИ-2022

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил, что в организации должны рассмотреть вероятность влияния пандемии коронавируса на подготовку к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Паунд считает, что МОК должен быть готов к влиянию пандемии COVID-19 на ОИ-2022
  • globallookpress.com

«МОК должен учитывать общие последствия такого нежелательного сценария, при котором пандемия может повлиять на подготовку не только к Играм в Токио, но и к Олимпиаде в Пекине, что приведёт к ощутимым финансовым потерям», — приводит слова Паунда Inside the Games.

При этом он выразил уверенность, что организация сможет грамотно оценить возможные последствия и сделать всё для минимизации потерь.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса были перенесены на год Игры в Токио, которые изначально должны были пройти летом 2020 года.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что перенести Олимпиаду в Токио на срок позднее лета 2021 года было невозможно.

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