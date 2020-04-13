Бах заявил, что перенести Олимпиаду на срок позднее лета 2021 года было невозможно

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио невозможно провести позднее лета 2021 года.
Бах заявил, что перенести Олимпиаду на срок позднее лета 2021 года было невозможно
  • Reuters

«Наши японские партнёры и премьер-министр страны ясно дали понять, что Япония не сможет справиться с организацией, если Игры будут перенесены на срок позднее лета 2021 года. Прежде всего необходимо обеспечить доступность Олимпийской деревни, так как она является основой Игр. То же самое относится ко всем спортивным объектам», — приводит слова Баха Die Welt.

Он отметил, что вариант полной отмены Олимпиады также рассматривался МОК, но был отвергнут.

«Отмена Игр разрушила бы олимпийскую мечту 11 тыс. спортсменов, их тренеров, семей и всей Японии. Таким образом, отмена была неподходящим вариантом для всех, кто участвовал в принятии решения», — добавил глава МОК.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее Бах оценил сумму расходов МОК на перенос Олимпиады с 2020 на 2021 год.

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