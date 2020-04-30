WADA выявило 57 подозрительных случаев в ходе анализа проб российских спортсменов
- AFP
Об этом сообщается на официальном сайте WADA.
При этом отмечается, что окончательные решения по пробам пока неизвестны.
9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS. При этом слушания по делу были отложены из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.