WADA выявило 57 подозрительных случаев в ходе анализа проб российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило 57 подозрительных случаев в ходе повторного анализа допинг-проб российских спортсменов, которые были извлечены из московской антидопинговой лаборатории в декабре 2014 года и в апреле 2019 года.

AFP

Об этом сообщается на официальном сайте WADA. При этом отмечается, что окончательные решения по пробам пока неизвестны. 9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах за махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Российская сторона обжаловала данное решение в СAS. При этом слушания по делу были отложены из-за коронавируса. Ранее сообщалось, что WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.