«Наш контроль не ослабеет»: Ганус рассказал о работе РУСАДА в условиях эпидемии COVID-19

Российское антидопинговое агентство продолжает функционировать, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в стране. Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор организации Юрий Ганус. По его словам, временно прекращена лишь процедура тестирования, которая возобновится сразу после снятия карантина. Он посоветовал спортсменам ответственно относиться к соблюдению антидопинговых правил, а также рассказал, как пандемия скажется на рассмотрении апелляции РУСАДА в CAS.

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) подвели итоги работы организации за I квартал 2020 года. Генеральный директор Юрий Ганус сообщил, что за этот период в общей сложности было получено 2755 проб, зафиксировано 18 нарушений антидопинговых правил, а также 56 нарушений правил доступности.

«Показатели, которые сейчас внушают серьёзный оптимизм, — по части терапевтических исключений было 20 обращений и 18 из них передано в соответствующий комитет. Качество обращений выросло», — рассказал Ганус во время пресс-конференции, которая проходила онлайн.

В настоящий момент в связи с пандемией коронавируса тестирования спортсменов были временно приостановлены. Предполагалось, что допинг-офицеры смогут проводить проверки, используя средства защиты, однако впоследствии такой вариант был отклонён из-за беспокойства о здоровье как сотрудников, так и спортсменов.

Остальные комитеты продолжают функционировать, и в самом агентстве рассчитывают незамедлительно вернуться к полноценной деятельности после нормализации эпидемиологической ситуации.

«Мы приостановили тестирование, но работа по планированию продолжается. Контроль над ситуацией не прекращён, на что хочу обратить внимание спортсменов. Поэтому, даже если кто-то захочет воспользоваться ситуацией, мы не советуем. Мы в полном объёме обеспечим допуск чистых атлетов к тестированию», — подчеркнул генеральный директор.

Предварительно известно, что данная мера будет действовать до 30 апреля, однако руководитель РУСАДА предположил, что полноценное возобновление работы организации придётся перенести.

«Всё зависит от ситуации, от того, как она будет развиваться. Мы не можем принимать решение за руководство страны. Считаем, что пока лучше не будет, поэтому меры будут продлены. Но уверяю, сразу после окончания карантина наши офицеры вновь выйдут на тестирования», — пояснил Ганус.

Существует опасение, что за время карантина некоторые спортсмены решат воспользоваться отсутствием тестирований и прибегнут к нарушениям. Ганус подчеркнул, что ведомство не сможет регулировать данный процесс, однако после возобновления работы все случаи употребления допинга будут выявлены.

«Мы не можем гарантировать, что количество положительных проб не увеличится, так как всё зависит от самодисциплины самих спортсменов и их окружения. Но наш контроль из-за этого не ослабеет, это точно. Мы выйдем с большой программой ретроспективного анализа. У нас есть однозначное понимание того, что мы будем делать», — отметил он.

Кроме того, Ганус призвал спортсменов продолжать пользоваться системой ADAMS, базой данных, в которой указывается местоположение человека. Она используется для облегчения доступа допинг-офицеров.

«Спортсмены должны заполнять систему ADAMS, несмотря на обстоятельства. Не надо прятаться за коронавирусом. Почему некоторые этого не делают? Это разгильдяйство. Представители международных федераций говорят, что в нашей юрисдикции по этой части процент нарушений высокий. Нам нужно работать с этим и в обычной ситуации, и сейчас», — пояснил глава РУСАДА.

В связи с карантином приостановил свою работу и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), где в скором времени должны были рассмотреть апелляцию РУСАДА на вердикт Всемирного антидопингового агентства (WADA) от декабря 2019 года, когда российскую структуру лишили статуса соответствия, а Россию на четыре года отстранили от участия в крупных международных соревнованиях.

«Насколько я знаю, арбитры уже назначены. И дело пришлось переносить лишь из-за коронавируса. Предварительно, слушания должны состояться в июле. Да, они могут быть проведены дистанционно, но это решать суду. Это вопрос процедурный, поэтому надо смотреть за развитием ситуации», — заявил Ганус.

По его словам, российской стороне выгодно, чтобы слушания завершились как можно раньше.

«РУСАДА заинтересовано в детальном расследовании и решении задач, поставленных WADA. Если ответы на вопросы будут даны раньше, будут подготовлены документы и переданы в комитет по соответствию, то срок может быть сокращён», — отметил он.

Кроме того, была затронута тема Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), по-прежнему не восстановившей свой международный статус. Отчасти этому способствовало дело прыгуна в высоту Данила Лысенко, обвинённого в пропуске допинг-тестирований. Скандал привёл к временной приостановке нейтрального статуса отечественных спортсменов, а также к отставке руководства организации.

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Российская Федерация неоднократно подвергалась критике за бездействие со стороны таких авторитетных спортсменов, как Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков и другие. Однако в РУСАДА заверили, что новое руководство ВФЛА готово идти на диалог, и призвали воздержаться от негативных высказываний.

По словам заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой, для восстановления доверия со стороны как атлетов, так и международных организаций должно пройти время.

«Есть такая поговорка: обжёгшись на молоке, будешь дуть и на воду. Люди уже обожглись несколько раз. Я поддерживаю спортсменов — лидеров в лёгкой атлетике. Но мне не нравятся оппозиционные структуры. Одни занимаются спортом, другие — управляют процессом. Ни у тех ни у других не должно быть времени и желания проводить разборки… Люди будут очень осторожны по отношению к ВФЛА. Им дали время, их деятельность приветствовалась. За ними наблюдают и им хотят верить. Никаких заговоров нет», — уверена Пахноцкая.

В заключение Ганус подвёл итоги прошлого года. Он отметил рост антидопинговых нарушений по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (202 случая против 146 в 2018 году), однако положительным фактом является снижение показателя нарушений доступности — 312 случаев.

«На это повлияли и образовательные проекты, мы разработали специальный 15-минутный фильм по системе ADAMS… Страна может гордиться своим антидопинговым агентством: благодаря его независимости нашим спортсменам начали доверять», — заключил Ганус.