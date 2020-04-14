Ганус: РУСАДА продолжает свою деятельность

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о деятельности организации во время пандемии коронавируса.

«Мы продолжаем свою деятельность. Вне зависимости от ситуации, а мы действительно работаем в удалённом режиме, работа нашего агентства продолжается. Мы приостановили тестирование, но мы проводим работу по планированию. Контроль над ситуацией не прекращён, я обращаю внимание спортсменов. Вся работа будет продолжена. Поэтому, даже если кто-то захочет воспользоваться ситуацией, мы не советуем этого. В паузу мы также обеспечиваем допуск спортсменов к тестированиям. С этим у них проблем не возникнет», — заявил Ганус.

Ранее Поздняков заявил, что расходы на подготовку спортсменов к зимним ОИ-2022 сокращены не будут.