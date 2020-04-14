Ганус: РУСАДА продолжает свою деятельность

Короткая ссылка
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о деятельности организации во время пандемии коронавируса.
Ганус: РУСАДА продолжает свою деятельность
  • РИА Новости

«Мы продолжаем свою деятельность. Вне зависимости от ситуации, а мы действительно работаем в удалённом режиме, работа нашего агентства продолжается. Мы приостановили тестирование, но мы проводим работу по планированию. Контроль над ситуацией не прекращён, я обращаю внимание спортсменов. Вся работа будет продолжена. Поэтому, даже если кто-то захочет воспользоваться ситуацией, мы не советуем этого. В паузу мы также обеспечиваем допуск спортсменов к тестированиям. С этим у них проблем не возникнет», — заявил Ганус.

Ранее Поздняков заявил, что расходы на подготовку спортсменов к зимним ОИ-2022 сокращены не будут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить