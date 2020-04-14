Пахноцкая об отношении международных организаций к ВФЛА: никаких заговоров нет

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, как международные организации относятся к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Должно пройти время. Есть такая поговорка: обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Люди уже обожглись несколько раз. Я поддерживаю спортсменов-лидеров лёгкой атлетики. Но мне не нравятся оппозиционные структуры. Одни должны заниматься спортом, другие должны управлять процессом. Ни у тех ни у других не должно быть времени и желания проводить разборки. Да, международная федерация положительно оценивает работу РУСАДА», — заявила Пахноцкая.

Она отметила, что пока все будут очень осторожны по отношению к ВФЛА.

«Им дали время, их деятельность приветствовалась. Поэтому за ними наблюдают наблюдают и хотят верить. Никаких заговоров нет. Важны дела, а не слова», — добавила замглавы РУСАДА.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

12 марта World Athletics возобновила выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА.

Ранее Мария Ласицкене высказала мнение, что Россия потеряла лёгкую атлетику как спорт высших достижений.