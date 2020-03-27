Ласицкене считает, что Россия потеряла лёгкую атлетику как спорт высших достижений

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о ситуации с лёгкой атлетикой в России.

«Россия потеряла лёгкую атлетику как спорт высших достижений? Да. Но российская лёгкая атлетика сама в этом виновата. Никого не хочу обижать, но думаю, что нам надо перестать считать себя сильной легкоатлетической державой и следует работать иначе — честно и чисто», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».

Она отметила, что новое поколение легкоатлетов и тренеров поможет лёгкой атлетике в России возродиться.

«В спорте, как и в обычной жизни: пока до самого человека не дойдёт, что хорошо, а что плохо, уговоры и доводы со стороны не помогут. К сожалению, путь российской лёгкой атлетики в нужном направлении получается очень затяжным», — добавила спортсменка.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА.