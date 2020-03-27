Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о своём отношении к работе нового руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Пока ещё рано говорить на этот счёт. С момента избрания Евгения Юрченко прошло меньше месяца. Слова насчёт борьбы с допингом звучат более или менее правильные. Но как будет с реализацией всех этих идей на практике, увидим чуть позже», — приводит слова Ласицкене «Коммерсантъ».

Она отметила, что прежде всего от нового руководства хочется видеть работу, а не иллюзию работы, которая была при прежнем президенте.

«Причём в большей степени это касается развития, популяризации лёгкой атлетики внутри страны», — добавила спортсменка.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

12 марта World Athletics возобновил выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Даниила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА, одним из следствий чего стала смена руководства федерации.

Ранее Юрченко заявил, что для ВФЛА перенос ОИ станет дополнительным шансом улучшить ситуацию.