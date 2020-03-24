Юрченко: для ВФЛА этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко прокомментировал перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Для нас, ВФЛА, перенос станет дополнительным шансом улучшить текущую ситуацию. У нас появилось время, чтобы путём конструктивного диалога, грамотного взаимодействия и переговоров с World Athletics изменить к началу Игр ситуацию как с лимитом участия российских легкоатлетов на крупных международных соревнованиях, так и в целом со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи», — цитирует Юрченко ТАСС.

Также глава ВФЛА поделился своим личным отношением к переносу Олимпийских игр.

«На мой взгляд, решение о переносе Игр наиболее оптимально и разумно, хотя понятно, насколько сложно его было принять МОК. Важно, что здоровье и безопасность людей поставлены на первый план», — добавил Юрченко.

Летняя Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако была перенесена на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Матыцин с уважением отнёсся к решению перенести ОИ.