Ганус рассказал, сколько дел в 2020 году открыло РУСАДА по нарушениям антидопинговых правил
- Reuters
«На начало апреля отобрано 2755 проб. Это очень высокий показатель на данный период. Лидерами среди программы тестирования является лёгкая атлетика. Также мы обращаем внимание на борьбу, тяжёлую атлетику», — рассказал Ганус.
Он также отметил работу отдела расследований РУСАДА, уже инициировавшего в текущем году разбирательства по восьми делам.
«По 17 делам информация направлена в правоохранительные органы. Зафиксировано 18 случаев нарушения допинговых правил, 56 нарушений правил доступности. Это неплохой показатель на начало года. Растёт качество обращений по терапевтическим разрешениям, обработано 13 из 18», — добавил гендиректор антидопингового агентства.
Ранее Ганус рассказал о деятельности РУСАДА во время пандемии коронавирусной инфекции.