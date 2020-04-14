Ганус рассказал, сколько дел в 2020 году открыло РУСАДА по нарушениям антидопинговых правил

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус огласил статистику по деятельности агентства в период с января по апрель 2020 года.
Ганус рассказал, сколько дел в 2020 году открыло РУСАДА по нарушениям антидопинговых правил
  • Reuters

«На начало апреля отобрано 2755 проб. Это очень высокий показатель на данный период. Лидерами среди программы тестирования является лёгкая атлетика. Также мы обращаем внимание на борьбу, тяжёлую атлетику», — рассказал Ганус.

Он также отметил работу отдела расследований РУСАДА, уже инициировавшего в текущем году разбирательства по восьми делам.

«По 17 делам информация направлена в правоохранительные органы. Зафиксировано 18 случаев нарушения допинговых правил, 56 нарушений правил доступности. Это неплохой показатель на начало года. Растёт качество обращений по терапевтическим разрешениям, обработано 13 из 18», — добавил гендиректор антидопингового агентства.

Ранее Ганус рассказал о деятельности РУСАДА во время пандемии коронавирусной инфекции.

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