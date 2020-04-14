Ганус рассказал, сколько дел в 2020 году открыло РУСАДА по нарушениям антидопинговых правил

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус огласил статистику по деятельности агентства в период с января по апрель 2020 года.

«На начало апреля отобрано 2755 проб. Это очень высокий показатель на данный период. Лидерами среди программы тестирования является лёгкая атлетика. Также мы обращаем внимание на борьбу, тяжёлую атлетику», — рассказал Ганус.

Он также отметил работу отдела расследований РУСАДА, уже инициировавшего в текущем году разбирательства по восьми делам.

«По 17 делам информация направлена в правоохранительные органы. Зафиксировано 18 случаев нарушения допинговых правил, 56 нарушений правил доступности. Это неплохой показатель на начало года. Растёт качество обращений по терапевтическим разрешениям, обработано 13 из 18», — добавил гендиректор антидопингового агентства.

Ранее Ганус рассказал о деятельности РУСАДА во время пандемии коронавирусной инфекции.