«Происходит пересмотр приоритетов»: Матыцин о влиянии коронавируса на спорт, подготовке к ОИ и критике Драчёва

Мировое спортивное сообщество должно объединиться в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин на пресс-конференции. По его словам, Россия готова помочь иностранным коллегам и при необходимости взять на себя проведение отменённых соревнований. Кроме того, глава ведомства рассказал о приоритетах в вопросах финансирования, а также прокомментировал подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио, перенесённой на 2021 год.

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о ситуации в российском спорте в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, на данный момент важной задачей является поддержка атлетов и специалистов, которые лишены возможности участвовать в соревнованиях и полноценно тренироваться. В большей степени речь идёт о представителях летних олимпийских дисциплин, так как перенос Игр в Токио внёс значительные коррективы в процесс их подготовки.

«Только вместе мы сможем преодолеть все сложности, и я очень надеюсь на солидарность спортивного сообщества. Россия была и остаётся надёжным партнёром, мы готовы всегда протягивать руку помощи и изучать опыт наших коллег по борьбе с коронавирусом и методы защиты спортсменов... Главный приоритет — здоровье наших коллег, детей, всех, кто работает в нашей отрасли», — подчеркнул Матыцин во время пресс-конференции.

Министр отметил, что звёзды спорта помогают донести до людей важность соблюдения мер предосторожности, которые вводят власти. Глава ведомства поблагодарил атлетов, которые в своих аккаунтах в соцсетях говорят о необходимости продолжать заниматься спортом даже в такие непростые времена.

«Прежде всего они должны быть здоровы, в условиях изоляции демонстрировать оптимизм через занятия физкультурой и спортом, демонстрировать спортивную солидарность. Это наша гордость, на них ориентируется молодёжь, и если мы видим оптимизм в глазах великих спортсменов, то это вселяет надежду на светлое будущее спортивного и олимпийского движения», — заявил Матыцин.

По подсчётам Министерства спорта, в общей сложности в России было приостановлено или отменено более 1000 турниров, 31 из них — международного уровня. Министр поблагодарил руководителей профессиональных лиг, включая футбольную, хоккейную и баскетбольную, за то, что они пошли навстречу и также не стали продолжать соревнования, несмотря на значительные потери и имиджевые риски.

В то же время он подчеркнул, что ведомство делает всё возможное для скорейшего возобновления спортивных мероприятий, как только коронавирус перестанет представлять опасность для населения. Для этого Минспорта уже сейчас ведёт активную работу вместе с федерациями по корректировке календаря. Кроме того, Россия готова помочь с организацией международных соревнований.

«Мы уже направили предложения в российские спортивные федерации, чтобы они связались со своими заграничными коллегами и донесли, что если возникнет необходимость помощи в организации соревнований, которые были отменены, то мы будем готовы рассмотреть возможность организовать эти мероприятия здесь. В особенности мы говорим о квалификации к Играм 2021 года», — заявил Матыцин.

Министр также прокомментировал ситуацию с подготовкой атлетов к Олимпиаде 2021 года в Токио.

«Спортсмены, которые завоевали право выступить на Играх, это право сохранят. Что касается корректировки составов, то это находится в ведении тренеров команд и глав федераций. Мы же внесли свои коррективы, имея в виду сроки открытия баз, когда возобновится тренировочный процесс», — пояснил он.

По заверению Матыцина, Министерство спорта по-прежнему намерено оказывать поддержку государственным структурам, обеспечивать работу спортивных школ и сборных. При этом он подчеркнул, что финансирование профессиональных клубов не входит в компетенцию ведомства, поэтому руководители таких организаций сами решают вопросы, касающиеся зарплат спортсменов.

«Часть регионов направляла средства на поддержку клубов, но мы видим недавние примеры, которые происходят на фоне кризисов. Происходит пересмотр приоритетов. В первую очередь мы должны защитить людей, для которых спорт не является профессией с точки зрения получения прибыли. В этот сложный период будет, наверное, очень много моментов по реорганизации системы спорта в России, которые мы должны будем переосмыслить», — рассказал министр.

Ещё один важный процесс, на который может повлиять пандемия коронавируса, — рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение WADA об отстранении РФ от участия в крупных международных соревнованиях. Предполагалось, что поступившее в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дело будет рассмотрено до начала Олимпиады в Токио.

Матыцин не стал делать прогнозы по поводу его исхода, однако выразил надежду на то, что все стороны осознают значимость сотрудничества.

«В этот сложный период мы показываем намерение ещё более консолидироваться, показываем намерение России быть представленной на международной арене, оказывать помощь и проводить соревнования. Лидеры международных организаций и судьи должны понять, что мы сейчас живём в абсолютно других реалиях и этот кризис во взаимоотношениях должен прийти к завершению и открыть новую страницу. Будущее за чистым спортом, но при этом должно быть уважение к России как многолетнему партнёру, оказывающему содействие международному спорту», — уверен политик.

Матыцин не стал делать прогноз, когда российский спорт сможет полностью вернуться в прежнее русло, и призвал подождать окончания эпидемии.

«Вы видите, что ситуация пока не достигла пика, по мнению властей и профессионалов. Надеемся, что к лету или летом этот процесс нормализуется, и тогда будем выстраивать планы и прогнозы по выходу из кризиса», — добавил чиновник.

Кроме того, Матыцин поделился мнением по поводу скандала в Союзе биатлонистов России (СБР). 1 апреля целый ряд авторитетных спортсменов, тренеров и других специалистов призвали президента федерации Владимира Драчёва сложить свои полномочия. Письмо с критикой его деятельности оказалось в распоряжении СМИ.

Накануне министр спорта встретился с главой СБР и рекомендовал ему временно наложить мораторий на общение в таком формате, а все вопросы решать в формате конференций.

«Инициатором встречи был я, будучи обеспокоенным ситуацией, сложившейся в российском биатлоне. Это касается не только результатов, но и взаимодействия со спортсменами, тренерами, регионами, роли руководителя в этом процессе... Таким образом нельзя конструктивно решать вопросы о развитии одного из самых любимых и популярных видов спорта в стране. Я рекомендовал Драчёву открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами», — рассказал Матыцин.