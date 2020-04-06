Гордость Евсеева за россиян, теория заговора от Хана и гневный призыв Тактарова: о чём говорят спортсмены на карантине

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отметил ответственный подход большинства россиян к профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. В свою очередь, бывший боец UFC Олег Тактаров в жёсткой форме призвал состоятельных людей помогать стране в сложный период. А британский боксёр Амир Хан выдвинул конспирологическую версию возникновения COVID-19, согласно которой распространение заболевания может быть связано с инновациями в сфере связи.

«Люди понимают, что это не шутки»

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире многие спортсмены стараются на своём примере показать важность соблюдения мер предосторожности. Не являются исключением и представители отечественного спорта. Так, главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев рассказал, что для похода в магазин использует защитную маску и перчатки. По его мнению, многие россияне серьёзно отнеслись к требованиям властей по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Не согласен, когда говорят, что мы легкомысленная нация с вечным авось. Люди понимают, что это не шутки. По крайней мере те, кого встретил», — написал Евсеев в Instagram.

Схожей позиции придерживается и бывший боец ММА Олег Тактаров. По его словам, многие россияне действительно ведут себя дисциплинированно и придерживаются предписаний, а проблемы возникают из-за перебоев с поставками средств защиты. В связи с этим атлет призвал состоятельных людей принять посильное участие в улучшении ситуации.

«Сделайте маски, сделайте что-то для своей страны», — заявил Тактаров.

В свою очередь, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Александр Волков, сейчас выступающий в UFC, поделился своими размышлениями о вынужденных домашних тренировках. Боец отметил, что в условиях изоляции успех человека в той или иной деятельности зависит исключительно от его собственных усилий — «не на кого свалить ответственность».

«Считаю, что эта работа особенно ценна, а те, кто добиваются роста в ограниченном пространстве, работают не только над телом, но и над самодисциплиной... Если вы добились роста в таких условиях, это ваша личная заслуга и больше никого. Уверен, это касается не только спорта, но и любой сферы», — отметил Волков.

«Работайте над собой в любых условиях и при любых обстоятельствах — это то, что останется с вами навсегда», — добавил боец.

Спортсмен также призвал своих поклонников со всей серьёзностью отнестись к сложившейся ситуации, напомнив о правилах безопасности и личной гигиены.

При этом есть и те, кто не считает коронавирус самой значимой проблемой человечества. Так, претендент на чемпионский титул UFC в полулёгкой весовой категории Забит Магомедшарипов отметил, что от голода на планете страдает куда больше людей.

«Вирус под названием «голод» забирает жизни 8 тыс. детей ежедневно, хотя вакцина от него существует и называется едой. Но ты не услышишь об этом в СМИ, знаешь почему? Потому что голод не убивает богатых», — уверен Магомедшарипов.

В свою очередь, британский боксёр Амир Хан выдвинул неожиданную версию происхождения эпидемии. Он признался, что не верит в то, что коронавирус появился в Китае из-за заражённого мяса летучей мыши. По его мнению, распространение болезни связано с инновациями в сфере связи.

«Существует закономерность, связанная с появлением каждого нового поколения мобильной связи. В 2003 году, когда появился стандарт 3G, произошла вспышка атипичной пневмонии. Затем, когда в 2009 году началось внедрение 4G, в мире разразилась пандемия свиного гриппа. 2020 год и 5G — вспышка коронавируса», — пояснил Хан.

«Продолжаем привыкать быть 24 часа вместе»

Как бы то ни было, во многих странах продолжают действовать жёсткие карантинные меры. Спортсмены поддерживают своих поклонников советами о том, чем можно заняться в четырёх стенах. Так, вратарь московского «Спартака» Артём Ребров, активно рассказывающий о своих буднях в социальных сетях, признался, что эпидемия заставила его задуматься о важных вещах. В частности, он осознал, насколько детям не хватает общения с родителями в обычной жизни.

«Сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки, бывает, хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас вижу, что это сложно, но круто. Дети стали спокойнее, просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом», — поделился своими наблюдениями Ребров.

Многие спортсмены на своём примере демонстрируют значимость физических упражнений. Так, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сделала зарядку во дворе своего загородного дома.

«Ну не просто же сидеть в самоизоляции без дела и заплывать жиром... На сегодня тренировочный план выполнен», — отчиталась Исинбаева.

Взяться за своё здоровье на карантине принял решение и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Он рассказал, что, поскольку живёт в закрытом комплексе, то полтора часа в день посвящает прогулкам на свежем воздухе — обязательно в маске.

«Сижу на жесточайшей диете. Все футболисты «Рубина» от этой новости веселятся. Рассчитываю сбросить 10 кг в сравнении с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому», — заявил Слуцкий с присущей ему самоиронией.

Некоторые российские спортсмены имеют возможность наблюдать за развитием ситуации в других странах. Так, пилота команды «Формулы-1» AlphaTauri Даниила Квята карантин застал в Монако. По его словам, он пытается с максимальной выгодой использовать каждую возможность выйти на улицу, а дома осваивает новые для себя занятия.

«Никогда прежде не пробовал йогу, это довольно интересно. Теперь я понял, насколько у меня плохая растяжка, так что стараюсь работать над этим. Поставил перед собой задачу прибавить. Ещё играю на гитаре. Без учителя заниматься сложнее, но я стараюсь смотреть видео, изучать новые песни. Смотрю фильмы, телесериалы. Кроме того, мне очень нравится смотреть старые боксёрские поединки. Готовлю себе три раза в день. Ну и домашняя уборка: я помыл окна, постирал вещи, подстригся», — рассказал Квят.

В свою очередь, четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова рассказала о ситуации в Италии — одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Она старается как можно реже выходить на улицу, хотя некоторые граждане относятся к происходящему менее ответственно. В то же время экс-спортсменка выразила мнение, что некоторые СМИ нагнетают и без того напряжённую обстановку.

«Например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на неё — и слов нет. Но на самом деле это фото было сделано ещё в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами. Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом? Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования», — цитирует Ермакову «Спорт-Экспресс».

При этом некоторые представители мира спорта поддерживают сограждан не словом, а делом. Так, глава автоспортивного отделения компании по производству шин Pirelli Марио Изола основал благотворительный фонд, собирающий средства на борьбу с коронавирусом. Также он работает добровольцем в скорой помощи.

Временно профессию сменили и баскетбольные судьи Сильвиа Марциали и Гвидо Джованнетти, имеющие медицинское образование. Оба работают в больницах Рима и Бари соответственно.

«Когда вы становитесь врачом, то даёте обещание. Его необходимо выполнять, особенно в чрезвычайных ситуациях. Ты даёшь клятву помогать другим», — приводит слова Марциали Eurohoops.