«Анализы дали положительный результат»: у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике обнаружен коронавирус

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного из его подопечных диагностирован коронавирус. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. В Министерстве спорта сообщили, что специалист отправлен домой в самоизоляцию, а спортсмен, чьё имя не называется, госпитализирован.

«На базу въехали инфицированные тренер и спортсмен»

Информация о том, что один из спортсменов, пребывающих на базе в Новогорске, болен коронавирусом, появилась ещё в четверг днём. А буквально спустя пару часов её официально подтвердил директор УТЦ Николай Доморацкий.

Позже президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что положительный тест сдали главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и один из его подопечных. По версии СМИ, речь идёт о призёре юношеских Олимпийских игр Сергее Найдине. Не стал опровергать факт заражения сам специалист.

«Ну и что дальше? У кого-то завтра найдут, не дай бог. Только и всего. У кого раньше, у кого позже. Время такое. У кого нашли, не скажу, поскольку мы сами не знаем. Врачи скажут», — приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».

При этом Министерство спорта ранее распорядилось закрыть все базы подготовки с 29 марта. «Новогорск» был переведён на «особый режим работы». По словам Винер-Усмановой, после разговора с руководством страны художественным гимнасткам разрешили остаться в УТЦ, так как они никуда не выезжали с января. Компанию им составили члены сборных страны по спортивной гимнастике и синхронному плаванию.

Все присутствующие на базе прошли тестирование на коронавирус, которое и дало положительный результат у двух человек.

«Позднее выяснилось, что на базу въехали инфицированные тренер и спортсмен. Их тут же убрали. Они жили в другом корпусе и совершенно с нами не соприкасались. Нам тоже предлагали уехать, но я сказала, что дети отсюда никуда не денутся, поскольку выбрасывать их на улицу сейчас я не могу. Они живут в закрытом отсеке, в закрытом помещении, где свои врачи, свой повар, и мы ни с кем не контактируем вообще. У нас раз в два дня берут анализы и отвозят в ФМБА», — цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».

В настоящий момент в «Новогорске» находится лишь сборная по художественной гимнастике. Команды по спортивной гимнастике, а также синхронному плаванию покинули УТЦ. Их в полном составе ждёт двухнедельный карантин.

«Художественная гимнастика полностью изолирована, они находятся на карантине вместе с обслугой, их обеспечили питанием на пять дней. На базе остаются 53 человека: вся художественная гимнастика и 11 человек персонала. Держим двойное кольцо, никого не пускаем, база закрыта. Пришедший вирус — извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его ещё до въезда на базу. Причём со здоровьем всё нормально, кашля нет, температуры тоже, с обонянием всё хорошо. Но анализ показал коронавирус», — пояснил Доморацкий.

Если гимнастов вирус стороной не обошёл, то синхронисты сумели уберечься от опасного заболевания, по крайней мере пока. Об этом рассказала пятикратная чемпионка мира Марина Голядкина.

«Не могу сказать, кто заразился, но наша команда чистая на 100%. Все тесты отрицательные. Но мы вынуждены изолироваться и прекратить тренировки», — сообщила спортсменка.

«Прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дезинфекция помещений»

Чуть позже официальное заявление сделало Министерство спорта. Там подчеркнули, что в ответ на обращение «ряда спортивных федераций» готовился перевод УТЦ «Новогорск» «в закрытый режим работы при условии строгого соблюдения специальных мер по предупреждению распространения коронавируса».

Также в министерстве подтвердили, что по итогам тестирования COVID-19 был обнаружен у одного спортсмена и одного тренера. Первого срочно госпитализировали, а второго «перевели в режим домашей самоизоляции».

«В настоящий момент в УТЦ «Новогорск» прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дизенфекция помещений. Все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства. Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении.

Позвонили и сказали, что мой тест дал положительный результат

Ещё одним видом спорта, который затронул коронавирус в России, стал бокс. Положительный тест на COVID-19 сдал тренер национальной команды Антон Кадушин. 18 марта он вернулся из Лондона, а 25-го у него проявились первые симптомы заболевания — повысилась температура и стало ломить в теле.

«Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38 градусов, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, одышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой тест дал положительный результат», — написал специалист в Instagram.

По словам тренера, он сразу же подписал все необходимые для карантина бумаги, а тест на коронавирус сдали также его супруга и дочь.

«На сегодняшний день состояние своё оцениваю как стабильное, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днём. Всё зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошем и не поддавайтесь панике», — добавил Кадушин.

В Федерации бокса России уже прокомментировали произошедшее. Глава ФБР Умар Кремлёв сообщил, что у тренера диагностирована лишь лёгкая форма COVID-19. Функционер предположил, что Кадушин мог заразиться, общаясь в самолёте с коллегами из Армении. При этом боксёры сборной России прошли повторное тестирование на коронавирус, все пробы дали отрицательный результат. В настоящее время члены команды находятся на самоизоляции, о ходе которой рассказал чемпион мира Глеб Бакши.

«Я ответственно подхожу к этому моменту — никуда не выхожу, тренируюсь в домашних условиях. С Кадушиным мы поддерживали связь, у него поднялась температура и по рекомендациям нашего врача ему вызвали скорую. Тест дал положительный результат. Сейчас я постоянно на связи с Антоном. Очень волнуюсь и переживаю за него, желаю скорейшего выздоровления. Мы часть одной команды. Вообще с этими событиями боязно, но думаю, что прорвёмся», — заявил спортсмен.