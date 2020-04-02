Директор базы в Новогорске подтвердил наличие коронавируса у одного из спортсменов

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Директор учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал о действиях после обнаружения коронавируса у одного из спортсменов.
Директор базы в Новогорске подтвердил наличие коронавируса у одного из спортсменов
  • РИА Новости

«Делали тестирование всех спортсменов, у одного из них обнаружили коронавирус. Все, кто контактировали с ним, а это представители синхронного катания и спортивной гимнастики, уже разъехались по домам. Художественная гимнастика полностью изолирована. Они находятся на полном карантине вместе с обслугой и обеспечены питанием на пять дней. На базе остаются 53 человека, художественная гимнастика и 11 человек персонала. Мы держим двойное кольцо, никого не пускаем, база закрыта. Вирус пришёл извне, все нормы соблюдались. Скорее всего, человек подцепил его ещё до въезда на базу», — цитирует «Спорт-Экспресс» Доморацкого.

Ранее сообщалось, что один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом.

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