Один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом
- © Fotostand / Weiland
- globallookpress.com
«Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, так как у одного из спортсменов обнаружен коронавирус», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, на базе занимались в общей сложности 122 спортсмена. Инфекция была обнаружена у одного из членов команды по спортивной гимнастике.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии не намерены прерывать футбольный чемпионат из-за коронавируса.