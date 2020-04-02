Один из спортсменов на базе в Новогорске заразился коронавирусом

У одного из спортсменов, находящихся в учебно-тренировочном центре «Новогорск» в Московской области, был выявлен коронавирус.

«Спортсмены срочно покидают базу в Новогорске, так как у одного из спортсменов обнаружен коронавирус», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, на базе занимались в общей сложности 122 спортсмена. Инфекция была обнаружена у одного из членов команды по спортивной гимнастике.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии не намерены прерывать футбольный чемпионат из-за коронавируса.