«Правильнее было бы организовать карантин на базах»: российские спортсмены покидают сборы из-за коронавируса

Тренировочные сборы российских спортсменов прекращаются из-за пандемии коронавируса. Такое указание распространило Министерство спорта. Члены национальных команд должны покинуть базы подготовки и разъехаться по домам в ближайшее время. По мнению руководителя РУСАДА Юрия Гануса и велогонщицы Дарьи Шмелёвой, подобные меры не только доставят неудобства спортсменам, но и увеличат риск заражения новой инфекцией.

Из-за пандемии коронавируса Министерство спорта приняло решение с 29 марта приостановить работу учебно-тренировочных спортивных баз. Участники сборов обязаны вернуться к себе домой и далее следовать инструкциям местных властей по предотвращению распространения новой инфекции. При этом сотрудники баз продолжат получать зарплату, а центр «Новогорск» планируется перевести на особый режим работы, подразумевающий изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса.

Данное решение вызвало непонимание со стороны спортсменов, тренеров и даже генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса. Он считает, что для борьбы с коронавирусом эффективнее было бы оставить спортсменов на сборах, чем заставлять их перемещаться по стране и подвергать риску свои семьи.

Также по теме Под влиянием пандемии: зачем проводить сезон РПЛ-2020/21 в один круг вместо двух Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предложил провести следующий сезон Российской премьер-лиги в один круг вместо двух. Эта...

«Сейчас все спортсмены распущены по домам. Если вы хотите услышать моё мнение, то оно немного отличается от общепринятого. Я считаю, для того, чтобы сохранить здоровье спортсменов, правильно было бы спортивным федерациям организовать карантин на своих базах. Это наиболее эффективный способ: изолировать спортсменов, структурировать по командам и проводить тренировки в особых условиях. Посмотрите, как распространяется заболевание — через близких людей, в семьях. Можно ли гарантировать, что спортсмен, находясь в изоляции, не будет коммуницировать со своими близкими? А те, в свою очередь, с другими людьми? Куда эффективнее был бы закрытый, контролируемый режим», — цитирует Гануса РИА Новости.

Гендиректор РУСАДА подчеркнул, что это только его мнение, а федерации вольны сами решать, как им выстраивать отношения со спортсменами в условиях пандемии. Однако у такой точки зрения нашлись сторонники, которые тоже уверены, что прекращение сборов не поможет в борьбе с коронавирусом.

Сомнения в целесообразности таких мер выразила четырёхкратная чемпионка мира по трековым велогонкам Дарья Шмелёва, которая из-за отмены сбора была вынуждена возвращаться из Краснодарского края в Москву.

«Приказ министерства всем закончить сборы и вернуться в Москву. Возможно, я чего-то не понимаю, но нам в Краснодарском крае было бы безопаснее и лучше. Мы полностью были бы изолированы, в этом, собственно, и состоит смысл карантина. А в Москве в десять раз больше вероятность того, что мы заразимся. Вместо того, чтобы сказать: «Люди, изолируйтесь на сборе на закрытых территориях», нас вынуждают возвращаться в Москву. Да уже по дороге туда я могу заразиться. Не понимаю, зачем, почему всё это», — сказала Шмелёва.

Она также рассказала, что хотела остаться на самоизоляции в Геленджике, где проходил сбор российской команды, однако ей пришлось возвращаться в Москву, чтобы отчитаться о завершении командировки. При этом Шмелёва столкнулась с проблемой отсутствия жилья в столице, так как общежитие, в котором она жила, не работает.

«Я живу в общежитии при училище олимпийского резерва с 2011 года, скоро будет уже, получается, десять лет, как я живу там безвылазно. Сейчас не могу вернуться туда, потому что всё закрывается. И как бы они ни хотели помочь, нам дали понять, что я хватаю вещи и должна ехать куда-то. В моём случае другого варианта нет, кроме как снимать квартиру. Жить мне негде. Да, я патриот своего училища, но свой угол хотелось бы иметь. Сейчас бы спокойно вернулись, самоизолировались, поставили бы станок и тренировались», — отметила спортсменка.

О возникших в связи с пандемией коронавируса неудобствах рассказала также старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Она отметила, что команда должна выселиться со спортивной базы «Озеро Круглое», но при этом посещать тренировочные залы не будет запрещено.

«Мы сейчас решаем этот вопрос. На «Озере Круглом» сборная тренироваться не будет. Возможно, мы будем жить и питаться в Новогорске. На «Круглое» нас будут привозить тренироваться в залы, а база будет закрываться. Нам сказали, что это распоряжение правительства. Тренировки можно там проводить, а вот жить — нет. Мы должны в организованном порядке предоставлять список фамилий, всё это очень непросто. Мы берём на себя ответственность, чтобы спортсмены не общались, не ездили в Москву. По крайней мере, тренироваться мы не бросим», — отметила тренер.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, останутся открытыми только шесть баз, в том числе в подмосковном Новогорске, где продолжат тренировки сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Остальные центры подготовки будут закрыты с 29 марта.