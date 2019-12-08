Шесть сломанных рёбер и ушиб лёгкого: российская велогонщица Шмелёва получила серьёзные травмы на соревнованиях

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на треке Дарья Шмелёва получила тяжелейшие травмы в результате падения на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже. Россиянку экстренно госпитализировали. Ближайшие дни она проведёт под присмотром врачей. Шмелёва рискует пропустить февральский чемпионат мира, который будет последним крупным стартом перед Олимпиадой в Токио.

Именитую российскую гонщицу Дарью Шмелёву ждёт продолжительная реабилитация после падения с велосипеда на четвёртом этапе Кубка мира по трековым велогонкам, прошедшем в новозеландском Кембридже. Инцидент произошёл, когда спортсменка выступала в кейрине — одной из разновидностей велотрека, в которой одновременно шесть участников на большой скорости борются за медали.

В этой дисциплине Шмелёва в 2019 году выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы. В Новой Зеландии россиянка выиграла первый раунд и начинала второй в качестве фаворита.

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По словам её личного тренера Владимира Кирильцева, Шмелёвой диагностировали перелом шести рёбер и ушиб лёгкого.

«Сейчас Даша находится в больнице, ей придется здесь остаться, потому что транспортировать её пока нельзя. Разумеется, до конца года она не выступит», — заявил специалист РИА Новости.

Несмотря на видимую тяжесть повреждений, процесс восстановления Шмелёвой займёт около трёх-четырёх недель. Теоретически гонщица может успеть вернуться на трек к чемпионату мира, который пройдёт в Берлине с 26 февраля по 1 марта. Ближайшее время пострадавшая проведёт в госпитале, где новозеландские врачи продолжат наблюдать за её состоянием. Однако ей будет сложно набрать оптимальные кондиции, признал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

«Что касается сроков восстановления, то это не та травма, когда мы говорим, что спортсмен выбыл на полгода, восстановление должно пройти быстро, предварительно, три-четыре недели. Процесс подготовки в велоспорте непрерывный, если пропускаешь неделю, то это уже чувствуется. Думаю, что времени не так много до чемпионата мира, чтобы подготовиться заново», — заявил Екимов ТАСС.

Инцидент произошёл в заключительный день соревнований. А начала она этап Кубка мира с бронзы в командном спринте вместе с Екатериной Роговой. В личных заездах в этой дисциплине титулованной спортсменке повезло меньше. Она уступила австралийке Стефани Мортон. Зато другая россиянка Анастасия Войнова праздновала здесь победу.

Именно со злополучным кейрином у Шмелевой традиционно самые непростые отношения в велоспорте. Так, на Европейских играх — 2019 в Минске россиянка называла данную дисциплину наиболее интересной для себя, но одновременно и самой сложной.

«Ты выходишь на старт вместе с ещё пятью девушками, и тут уже кто кого перехитрит. Кто-то сильнее тебя, кто-то хитрее тебя... Он проводится в последний день, у некоторых ещё нет медалей, и они готовы на всё, чтобы их завоевать. Есть и момент страха, ведь если упадёшь, ты можешь больше уже не встать. Пока у меня всё время то вторые, то третьи места. Чего-то всё время не хватает. Луна, можно сказать, встаёт не под тем углом. Но это такая дисциплина, в которой всегда есть, над чем работать», — рассказывала она.

Вероятное отсутствие 25-летней москвички на ближайшем чемпионате мира рискует всерьёз ослабить сборную России. Шмелёва является одной из сильнейших и титулованных гонщиц страны. Помимо серебряной олимпийской медали в её активе четыре победы на чемпионатах мира разных лет и девять золотых наград чемпионатов Европы. На последнем континентальном первенстве в Апелдорне Шмелёва собрала коллекцию из полного комплекта наград в различных видах программы. Причём на соревнованиях россиянка выступала на фоне едва перенесённой болезни, во время которой не сбавляла тренировочных объёмов.

Шмелёва также является одной из главных надежд российской олимпийской команды на Играх в Токио. Но до них остаётся ещё полгода, за которые спортсменка сможет успеть набрать необходимую форму.

Последний трагический случай в велоспорте произошёл в октябре этого года. В результате падения на финише шоссейной гонки в возрасте 23 лет погиб итальянский велогонщик-любитель Джованни Яннелли. Примерно за 100 метров до финиша он упал с велосипеда и ударился головой о бетонный парапет. Врачи пытались спасти спортсмена, но он скончался, не приходя в сознание.