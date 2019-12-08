В ФВСР считают, что велогонщица Шмелёва может не успеть набрать форму к ЧМ

В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) прокомментировали травму серебряного призёра Олимпийских игр 2016 года Дарьи Шмелёвой.

По словам президента ФВСР Вячеслава Екимова, Шмелёва остаётся в больнице, где вместе с ней находится врач сборной России.

Он отметил, что на восстановление 25-летней спортсменке потребуется порядка трёх-четырёх недель, но при этом, учитывая специфику подготовки в велоспорте, она может не успеть набрать форму к чемпионату мира, который пройдёт в Берлине с 26 февраля по 1 марта.

Ранее сообщалось, что Шмелёва сломала шесть рёбер после падения на этапе КМ.