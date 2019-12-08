Российская велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер после падения на этапе КМ

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Серебряный призёр Олимпиады 2016 года в велотреке Дарья Шмелёва получила травму на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже.
Российская велогонщица Шмелёва сломала шесть рёбер после падения на этапе КМ
  • РИА Новости

Об этом сообщил её тренер Владимир Кирильцев.

«У Даши перелом рёбер — если быть точнее, шести рёбер — и ушиб лёгкого», — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, на данный момент спортсменка находится в больнице, в ближайшее время она останется в Новой Зеландии, так как её ещё нельзя транспортировать.

«Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много», — добавил Кирильцев.

Шмелёва получила травму после падения во время дисциплины кейрин.

Ранее Анастасия Войнова выиграла спринт на этапе КМ по велотреку.

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