Войнова и Шмелёва завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

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Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва одержали победу в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в нидерландском Апелдорне.

В финале российские гонщицы обогнали представительниц Германии Эмму Хинце и Ли Софи Фридрих.

Бронзовыми призёрками стали местные спортсменки Шанне Браспеннинкс и Кира Ламберинк.

Ранее организаторы «Тур де Франс» представили маршрут гонки на 2020 год.

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