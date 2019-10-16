Войнова и Шмелёва завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку

Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва одержали победу в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в нидерландском Апелдорне.

В финале российские гонщицы обогнали представительниц Германии Эмму Хинце и Ли Софи Фридрих. Бронзовыми призёрками стали местные спортсменки Шанне Браспеннинкс и Кира Ламберинк. Ранее организаторы «Тур де Франс» представили маршрут гонки на 2020 год.