Войнова и Шмелёва завоевали золото в командном спринте на ЧЕ по велотреку
Россиянки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва одержали победу в командном спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в нидерландском Апелдорне.
В финале российские гонщицы обогнали представительниц Германии Эмму Хинце и Ли Софи Фридрих.
Бронзовыми призёрками стали местные спортсменки Шанне Браспеннинкс и Кира Ламберинк.
Ранее организаторы «Тур де Франс» представили маршрут гонки на 2020 год.
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