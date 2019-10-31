«Не исключаем угрозу летальных исходов»: в Японии предложили изменить место проведения турнира по гольфу на ОИ-2020

Японский политик Сигэфуми Мацудзава выступил с предложением изменить место проведения турнира по гольфу на Олимпийских играх 2020 года. По его мнению, спортсмены и болельщики могут подвергнуться серьёзному риску в связи с традиционной для региона жарой. Соответствующее письмо было направлено президенту МОК Томасу Баху. Тем временем губернатор Токио Юрико Коикэ раскритиковала решение организации перенести соревнования по марафону и спортивной ходьбе из столицы в Саппоро.

«Крайне безответственно»

Конфликт между властями Токио и Международным олимпийским комитетом (МОК) вокруг переноса ряда соревнований в менее жаркие регионы страны продолжает набирать обороты. С неожиданным заявлением выступил представитель парламента Сигэфуми Мацудзава. Он направил письмо на имя президента МОК Томаса Баха, в котором предложил внести изменения в географию Игр.

Олимпийский турнир по гольфу должен состояться в городе Кавагоэ, расположенном в 50 км к северо-западу от японской столицы. Однако политик привёл результаты исследований, в соответствии с которыми данный регион был признан самым тёплым в стране. Средняя температура воздуха в период проведения соревнований достигает здесь +31,7 °C.

«Конец июля — начало августа — самый жаркий период лета в Японии, в связи с чем не будет преувеличением сказать, что в принудительном порядке проводить спортивное мероприятие под открытым небом в самом жарком регионе страны крайне безответственно», — приводит слова Мацудзавы Reuters.

Он подчеркнул, что беспокойство вызывает самочувствие не только спортсменов, но и волонтёров, и зрителей, которые будут вынуждены на протяжении длительного времени находиться под открытым небом. По его подсчётам, жертвами теплового удара могут стать около 1250 человек.

«Скорая помощь и больницы будут не в состоянии справиться. Если пациенты, упавшие в обморок от тепловых ударов, будут поступать один за другим, мы не можем исключать угрозу летальных исходов», — добавил политик.

В то же время он считает, что нет необходимости проводить турнир по гольфу далеко от столицы Олимпиады, как это может произойти в случае с марафоном и спортивной ходьбой. В качестве альтернативы Кавагоэ предлагается один из специальных районов Токио — Кото.

Представители оргкомитета «Токио-2020» или МОК пока не отреагировали на предложение Мацудзавы.

«Будем вынуждены начинать с чистого листа»

Наиболее ожесточённые споры по-прежнему ведутся по поводу марафонского забега и спортивной ходьбы на 50 км. Неделю назад глава координационной комиссии МОК Джон Коутс сообщил об окончательном переносе этих соревнований в Саппоро, расположенном в 832 км от Токио. Несмотря на то что глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Ёсиро Мори признал целесообразность инициативы, столичные власти выступили с резкой критикой.

В эти дни ситуация обсуждается на встрече координационной комиссии в Токио. Губернатор столицы Юрико Коикэ выразила возмущение по поводу того, что МОК принял решение без участия Японии, а также не предоставил никаких научных обоснований переноса. По её мнению, подобные действия ставят под угрозу отношения между сторонами, а значит, и успешное проведение Олимпиады в целом.

«До Игр остаётся менее девяти месяцев, подготовка к ним переходит в завершающую стадию. Но теперь мы будем вынуждены начинать с чистого листа. Нет нужды говорить о том, что в первую очередь мы должны думать о спортсменах. Но на этой встрече Токио и его жители должны получить все разъяснения относительно данного решения», — приводит слова Коикэ Japan Times.

Кроме того, нецелесообразность переноса соревнований в Саппоро аргументируется и финансовыми препятствиями. Предполагается, что это обойдётся организаторам в $310 млн. Значительная часть денег на организацию Олимпиады была предоставлена из бюджета столицы, однако власти города предупредили, что не намерены оплачивать расходы в том случае, если МОК оставит своё решение в силе.

Опасения по поводу погодных условий в Японии начали появляться ещё в прошлом году, когда жертвами экстремальной жары стали более 100 человек. Для предотвращения схожей ситуации на Олимпиаде предлагалось сразу несколько кардинальных мер, в том числе перенос соревнований на более прохладные часы и даже временная смена часовых поясов. В свою очередь, власти намерены использовать стойкое к высоким температурам покрытие при укладке дорог, а также повсеместно установить навесы для зрителей и вентиляторы.

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Несмотря на обилие вариантов, представители МОК по-прежнему настаивают на своём. Решающим аргументом в данном вопросе стали аналогичные соревнования на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе. В частности, несмотря на перенос марафонских забегов на ночное время, из-за последствий жары с дистанции были вынуждены сняться 46 участников.

«Решение было принято на основании того, что мы видели в Дохе. Если вам необходимы ещё какие-либо объяснения, я готов их предоставить. Мы не хотим, чтобы между нами и жителями Токио оставалось недопонимание, почему исполнительный комитет МОК предпринял этот шаг», — подчеркнул Коутс.

В ответ власти Токио выразили уверенность в том, что аналогия между Токио и Дохой неуместна, так как речь идёт о различных климатических условиях. По их мнению, правоту данной позиции доказывает успешный опыт проведения токийского марафона в середине сентября.

В свою очередь, мэр Саппоро выразил благодарность за оказанное доверие и заверил МОК, что, несмотря на сжатые сроки, выделенные на подготовку, соревнования пройдут на самом высоком уровне.

МОК намерен закрыть вопрос переноса соревнований в ближайшее время. Для этого в начале ноября будет организована специальная рабочая группа, в которую войдут представители правительства Японии, оргкомитета «Токио-2020» и столичные власти.