Японский политик призвал МОК перенести соревнования по гольфу на ОИ-2020

Член палаты советников расширенного округа Канагава в парламенте Японии Сигэфуми Мацудзава призвал Международный олимпийской комитет (МОК) изменить место проведения соревнований по гольфу во время летних Олимпийских игр 2020 года.

«Конец июля — начало августа — самый жаркий период лета в Японии, в связи с чем не будет преувеличением сказать, что в принудительном порядке проводить спортивное мероприятие под открытым небом в самом жарком регионе страны крайне безответственно. Скорая помощь и больницы будут не в состоянии справиться. Если пациенты, упавшие в обморок от тепловых ударов, будут поступать один за другим, мы не можем исключить угрозу летальных исходов», — приводит слова Мацудзавы Reuters.

Он предложил перенести соревнования из гольф-клуба Kasumigaseki, расположенного в 50 км северо-западнее Токио, в клуб Wakasu, находящийся непосредственно у Токийского залива.

Ранее сообщалось, что власти Токио предложили перенести марафон на Играх-2020 на ночное время.