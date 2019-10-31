Японский политик призвал МОК перенести соревнования по гольфу на ОИ-2020

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Член палаты советников расширенного округа Канагава в парламенте Японии Сигэфуми Мацудзава призвал Международный олимпийской комитет (МОК) изменить место проведения соревнований по гольфу во время летних Олимпийских игр 2020 года.
Японский политик призвал МОК перенести соревнования по гольфу на ОИ-2020
  • Pixabay

«Конец июля — начало августа — самый жаркий период лета в Японии, в связи с чем не будет преувеличением сказать, что в принудительном порядке проводить спортивное мероприятие под открытым небом в самом жарком регионе страны крайне безответственно. Скорая помощь и больницы будут не в состоянии справиться. Если пациенты, упавшие в обморок от тепловых ударов, будут поступать один за другим, мы не можем исключить угрозу летальных исходов», — приводит слова Мацудзавы Reuters.

Он предложил перенести соревнования из гольф-клуба Kasumigaseki, расположенного в 50 км северо-западнее Токио, в клуб Wakasu, находящийся непосредственно у Токийского залива.

Ранее сообщалось, что власти Токио предложили перенести марафон на Играх-2020 на ночное время.

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