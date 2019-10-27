Новая высота: Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года в Европе после нескольких лет ожидания

Российская спортсменка Мария Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. В минувшем сезоне она выиграла 22 турнира из 24, в которых принимала участие, и стала трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Ласицкене впервые получила подобное признание по итогам уходящего года, хотя несколько последних лет выступала на самом высоком уровне. У неё также остаётся шанс стать лучшей легкоатлеткой в мире по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Сезон в лёгкой атлетике подошёл к концу, но для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене это не означает, что поток трофеев в её коллекцию приостановился до зимних соревнований. 26 октября на торжественной церемонии в Таллине она была признана лучшей легкоатлеткой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Награду вместе с ней разделил норвежец Карстен Вархольм, специализирующийся в беге на 400 м с барьерами.

Вот уже несколько лет Ласицкене абсолютно доминирует в своей дисциплине, выигрывая все самые значимые соревнования, на которых ей удаётся выступить. С 2014 года, когда она стала выступать на взрослом уровне, спортсменка выиграла три чемпионата мира на открытом воздухе и ещё два в закрытых помещениях, один раз победила на чемпионате Европы и дважды — на континентальном первенстве в залах, четыре раза взяла главный приз в «Бриллиантовой лиге». Ласицкене показывала лучшие результаты в течение трёх последних сезонов, завершая практически каждые свои соревнования успешными попытками на 2 м.

Также по теме «Я за правильно расставленные приоритеты»: Ласицкене призвала руководство ВФЛА подать в отставку Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила с критикой в адрес руководства Всероссийской федерации лёгкой...

При этом Ласицкене ещё ни разу не признавали лучшей среди всех легкоатлетов ни в мире, ни в Европе. Само собой, сравнивать показатели в таком разноплановом виде спорта довольно сложно, ведь прыгуны не соревнуются напрямую с бегунами, ходоками и метателями. Тем более лёгкая атлетика является самым массовым индивидуальным видом спорта, и достойных кандидатов на звание лучшего из лучших в ней особенно много.

Два года назад Ласицкене уже вполне могла заслужить признание среди коллег, когда триумфально вернулась после годового отсутствия на международных соревнованиях из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Тогда Ласицкене не проиграла ни одного старта, а лучшим результатом стал прыжок на 2,06 м — на такую высоту не забиралась ни одна спортсменка в последние пять лет. Ставшая легендарной беспроигрышная серия россиянки из 45 стартов продолжалась до июня 2018 года, но и тогда ни европейская федерация, ни международная не отметили заслуг Марии.

В нынешнем сезоне это наконец свершилось. Ласицкене начала его с победы на чемпионате Европы в закрытых помещениях, затем побила рекорд по количеству выигранных чемпионатов мира в женских прыжках в высоту, в очередной раз выиграла общий зачёт «Бриллиантовой лиги», а закончила год победой на Всемирных военных играх, где выступила под российским флагом вместо нейтрального. Ласицкене вновь в своей лучшей попытке взяла недосягаемую для всех соперниц высоту 2,06 м, а двухметровую планку покоряла на 18 соревнованиях. Всего уроженка города Прохладного выиграла 22 старта из 24.

«Для меня большая честь получить эту награду и стать лучшей спортсменкой года по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Это был прекрасный год, и я в восторге от того, что стала первой трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту», — сказала Ласицкене после церемонии награждения.

Интересно, что в 2014 году спортсменку признавали восходящей звездой лёгкой атлетики в Европе, когда она выиграла свой первый зимний чемпионат мира. И вот спустя пять лет Мария уже стала звездой среди взрослых спортсменов.

Также по теме Третье золото подряд: Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Победу принёс прыжок на высоте...

«Пять лет назад я и представить не могла, что сегодняшний день наступит. Тогда я просто была рада, что меня признали восходящей звездой. Сейчас я горжусь собой, горжусь своим тренером, горжусь проделанной работой и очень счастлива. Это говорит о том, что мы идём в правильном направлении», — отметила спортсменка.

С победой Ласицкене поздравил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, оценив её заслуги в прошедшем сезоне.

«Войдя в историю мировых прыжков в высоту как первая трёхкратная чемпионка мира, Мария сотворила в этом сезоне невероятное. И думаю, в шорт-листе Ласицкене стояла особняком и выиграла сегодня этот титул не только заслуженно, но и очень уверенно», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров назвал награду Ласицкене праздником для отечественной лёгкой атлетики и пожелал ей в будущем выиграть Олимпийские игры в Токио.

«Это очень здорово для всей российской лёгкой атлетики, для всех нас это большой праздник. Мария — величайшая спортсменка современности, заслужила эту награду. Хорошо, что её оценили в Европе и мире. Она знает, как нужно работать, как достигать своих целей. Она выиграла почти все титулы, что есть, но пока не была олимпийской чемпионкой. И Мария будет готовиться к Играм, чтобы победить. Мария — очень добрый и открытый человек, прекрасный спортсмен. Она достойно провела минувший сезон, одержала блестящие победы на многих стартах», — цитирует Назарова РИА Новости.

В скором времени у Ласицкене появится возможность стать лучшей и по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая разыгрывает свой приз легкоатлетам года. Россиянка вошла в число 11 кандидаток. Выбирать из них лучшую будут как сама организация, так и болельщики с помощью социальных сетей. Голосование закроется 5 ноября, а 23-го числа победители среди мужчин и женщин будут объявлены на церемонии в Монако.