«Как будто сбылся самый худший кошмар»: в США возмущены дисквалификацией 16-летней бегуньи за ношение хиджаба

История, в центре которой оказалась 16-летняя бегунья Нур Александрия Абукарам, дисквалифицированная за ношение хиджаба, вызвала широкий общественный резонанс в США. Абукарам установила личный рекорд в забеге на 5 км, однако её результат не был засчитан в связи с нарушением регламента. По словам спортсменки, она была возмущена тем, что об отстранении стало известно только после финишной черты.

В современном спорте уже мало кого удивляет присутствие на соревнованиях атлетов в специальной одежде, соответствующей их религиозным убеждениям. Пошивом такой формы занимаются крупнейшие компании, а возможность её ношения прописана в регламенте большинства международных турниров. Однако когда дело касается более мелких стартов, их участники до сих пор могут столкнуться с непониманием и даже дисквалификациями.

Именно такая история вызвала широкий общественный резонанс в США. 16-летняя Нур Александрия Абукарам принимала участие в соревнованиях для учеников средних школ штата Огайо. Она пробежала дистанцию в 5 км с личным рекордом, однако затем её результат не был засчитан из-за хиджаба на её голове.

Девушку поддержали не только простые болельщики, но и активисты, журналисты, политические деятели и публичные личности. Так, спортсменку поддержала известный композитор и пианистка Хлоя Флауэр.

«Надеюсь, что твоя история продолжит не только вдохновлять тех, кто имеет схожий опыт, но и изменит мышление тех, кто страдает от нетерпимости и невежества», — подчеркнула музыкант.

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В свою очередь, политический обозреватель Кит Бойкин выразил недоумение по поводу того, что Абукарам узнала о запрете лишь после финишной черты.

«То есть вы мне хотите сказать, что они заставили её пробежать всю эту длинную дистанцию и ничего не говорили до того момента, как она закончила гонку?», — написал Бойкин в Twitter.

История получила широкую огласку после того, как Абукарам рассказала о ней на своей странице в Facebook. Результат гонки на 5 км позволил ей и её школьной команде пробиться в следующий, региональный, этап соревнований. Радость от этого события сменилась недоумением, когда легкоатлетка не обнаружила своего имени в финишном протоколе.

Позже ей сообщили, что причиной дисквалификации стал хиджаб. По словам девушки, тяжелее всего ей дались первые минуты после гонки. Она позвонила своему отцу, однако была настолько подавлена, что не могла объяснить ему, что произошло.

«Как будто сбылся твой худший кошмар: соревнуешься, а потом узнаёшь, что дисквалифицирована за то, что любишь. Зачем приносить в жертву свою религию и часть себя ради бега, который тоже очень сильно любишь?», — заявляет Абукарам.

Тренер легкоатлетки Джерри Фауэрс признался, что знал о возможной дисквалификации подопечной, однако не сообщил ей об этом, чтобы не расстраивать и не отвлекать от соревнований. Сама девушка отметила, что в сложившейся ситуации больше всего её возмутили действия организаторов, а не тренера.

Дело в том, что одна из участниц её команды также столкнулась с неприятностями, связанными с внешним видом, в преддверии гонки. Цвет шорт девушки отличался от формы её коллег, на что обратили внимание судьи. Она была допущена до старта лишь после того, как переоделась. В то же время Абукарам не получила предупреждения за свой хиджаб.

Тим Страйд, представитель Легкоатлетической ассоциации средних школ штата Огайо (OHSAA), под эгидой которой проходили соревнования, объяснил позицию организаторов. Каждый участник должен заранее подать заявление о том, что его форма не соответствует регламенту. По его словам, этот документ не был предоставлен ни самой Абукарам, ни кем-либо из её команды.

«Организатор просто действовал в соответствие с регламентом, так как разрешение не было предоставлено. После забега OHSAA связалась со школой, которая затем подала запрос на такое разрешение. Он незамедлительно был одобрен, что позволит молодой спортсменке в эти выходные принять участие в региональных соревнованиях», — подчеркнул Страйд.

В то же время сама Абукарам выразила недоумение, почему она должна была подавать какой-то запрос.

«Для меня не нужно создавать каких-то особых условий, я не инвалид, я участвую в забеге наравне со всеми. Когда тренер сообщил мне об этом, я не думала: «Тренер, почему вы этого не сделали?» Наоборот, я была удивлена тем, что мы в принципе должны были этим заниматься», — заявила она.

Стоит отметить, что помимо бега, Абукарам принимает участие в соревнованиях по футболу. Начиная с 2016 года в каждом из них атрибутом её формы является платок и одежда, полностью скрывающая руки и ноги, однако до сих пор никаких проблем в связи с этим у неё не возникало.

Представитель Легкоатлетической ассоциации средних школ штата Огайо Тим Страйд не исключил, что в ближайшем будущем правило, в соответствии с которым мусульманская одежда считается нарушением регламента соревнований, может быть отменено.

Несмотря на неприятный осадок после инцидента, Абукарам осталась довольна его исходом. Особенно её впечатлило количество сообщений со словами поддержки, которые начали поступать к ней после публикации истории.