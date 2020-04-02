Винер-Усманова: в Новогорске заразился спортсмен из команды по спортивной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как на закрытую базу в Новогорске проник коронавирус.

«Заразился член команды по спортивной гимнастике. Мы живём на этой базе давно, у нас всё было в порядке. Но к нам присоединились люди, жившие в пансионате «Озеро Круглое», а они не сдавали анализы. К счастью, мы наших спортсменов отделили полностью, они никак не соприкасались с новоприбывшими. Это безобразие, что спортсменов вселяли без анализов», — цитирует Винер-Усманову «РБК-Спорт».

Также она добавила, что положительным оказался результат не только спортсмена, но и его тренера.

Ранее директор базы в Новогорске подтвердил наличие коронавируса у одного из спортсменов.