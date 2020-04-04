Слуцкий планирует похудеть на 10 кг во время карантина

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о намерении похудеть.
Слуцкий планирует похудеть на 10 кг во время карантина
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Сижу на жесточайшей диете. Рассчитываю сбросить 10 килограммов по сравнению с тем весом, с которым уходил на карантин. Понимаю, по моей физиономии сейчас этого не скажешь, но я на пути к этому. Имею возможность выйти на улицу, так как живу в закрытом комплексе. Могу выйти в маске и погулять полтора часа», — сказал специалист телекомментатору Нобелю Арустамяну в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Игнашевич показал, чем занимается на карантине из-за коронавируса.

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