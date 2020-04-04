Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не останавливает спортивные соревнования

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не приостанавливает спортивные соревнования в период пандемии коронавируса.
Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не останавливает спортивные соревнования
  • Reuters

По мнению главы государства, спортивный образ жизни и прогулки на свежем воздухе являются залогом хорошего иммунитета. По словам Лукашенко, болельщики могут сами решать, посещать ли матчи.

«Хотите — пожалуйста, приходите. Нет — значит нет. МЧС, военные и МВД, небольшие группы ребят попросили: мы хотим. Хорошо, отдельно посадили их. Они всё равно тусуются и трутся друг о друга в этих казармах. И вот они, эти три компании, сидели несколько человек. Начальники сидели, я видел. И прочие. Посмотрите: все, кто сидел — десять дней прошло, — живы и здоровы, слава богу», — сказал белорусский президент в эфире СТВ.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отметился голевой передачей в победном матче команды президента Белоруссии.

 

 

 

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