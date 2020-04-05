Синхронистка Ермакова о пандемии: ситуация очень сильно раскручена

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова поделилась своими наблюдениями за ситуацией с пандемией коронавируса в Италии.

«На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всём мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то ещё придумывать. Но, например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на неё — и слов нет. Но на самом деле это фото было сделано ещё в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами. Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом?» — приводит слова Ермаковой «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что понимает и поддерживает введение карантина, поскольку по-другому снизить нагрузку на систему здравоохранения просто невозможно.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира по боксу Хан углядел заговор в пандемии коронавируса.