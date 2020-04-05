Экс-чемпион мира по боксу Хан углядел заговор в пандемии коронавируса

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Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Амир Хан высказал мнение о пандемии коронавируса.
Экс-чемпион мира по боксу Хан углядел заговор в пандемии коронавируса
  • Reuters

«Я не думаю, что это из Китая. Это ложь, правда. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей и яд. Что это за фигня? Ты веришь? Я — нет. Коронавирус тут, коронавирус там, вам, наверное, это надоедает, как и мне. Вы не думаете, что это как-то связано с 5G, с этими вышками, которые строят? Это вещь, сделанная людьми. Это может быть сделано для контроля населения — избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это вредит пожилым людям», — приводит слова Хана BoxingScene.

Он отметил, что каждый раз при запуске нового поколения мобильной связи в мире происходили вспышки заболеваний.

«В 2003 году, когда 3G был выпущен в мире, произошла вспышка атипичной пневмонии. Затем в 2009 году ввели 4G — и случилась вспышка свиного гриппа. 2020-й, ребята, — 5G, прорыв коронавируса. Они скажут, что Амир Хан потерял голову. Они, вероятно, попытаются изолировать меня, сказав, что этот парень получил слишком много ударов по голове», — добавил боксёр.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее Леонид Слуцкий высказал мнение, что жизнь после коронавируса не изменится.

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