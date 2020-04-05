Слуцкий считает, что жизнь после коронавируса не изменится

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о пандемии коронавируса.
Слуцкий считает, что жизнь после коронавируса не изменится
  • РИА Новости

«Думаю, наша жизнь после истории с коронавирусом не изменится. Это не первая сложная ситуация», — приводит слова Слуцкого «Чемпионат» со ссылкой на прямой эфир в Instagram Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что в прошлом было огромное количество вирусных заболеваний, с которыми учёные долго не могли справиться.

«Количество возникновений вирусов непрогнозируемо. Неизвестно, как часто они будут возникать. Но человек быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. Как только жизнь нормализуется, мы не забудем о случившемся, но быстро вернёмся к нормальному образу жизни», — добавил специалист.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее сообщалось, что более трети клубов Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за коронавируса.

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