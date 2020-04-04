СМИ: Более трети клубов Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за коронавируса

Более трети клубов двух дивизионов немецкой футбольной Бундеслиги рискуют обанкротиться из-за остановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Kicker, семь клубов второй Бундеслиги могут обанкротиться, если игры не возобновятся к маю. Ещё два клуба могут стать банкротами в июне. В первой же Бундеслиге в мае может обанкротиться один клуб, и три — в июне.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Большинство мировых футбольных чемпионатов были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что НБА предлагает сократить зарплаты игрокам на 50% из-за пандемии.