СМИ: НБА предлагает сократить зарплаты игрокам на 50% из-за пандемии

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предлагает с 15 апреля сократить зарплаты игрокам на 50% из-за приостановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.
СМИ: НБА предлагает сократить зарплаты игрокам на 50% из-за пандемии
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём Twitter.

По его информации, профсоюз игроков выступил со встречным предложением, которое заключается сокращении зарплаты игрокам на 25% с середины мая.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после подтверждения положительного результата теста на коронавирус у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что Лас-Вегас является единственным вариантом для проведения плей-офф НБА в одном городе.

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