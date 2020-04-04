СМИ: НБА предлагает сократить зарплаты игрокам на 50% из-за пандемии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) предлагает с 15 апреля сократить зарплаты игрокам на 50% из-за приостановки сезона в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в своём Twitter.

По его информации, профсоюз игроков выступил со встречным предложением, которое заключается сокращении зарплаты игрокам на 25% с середины мая.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после подтверждения положительного результата теста на коронавирус у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера.

Ранее сообщалось, что Лас-Вегас является единственным вариантом для проведения плей-офф НБА в одном городе.