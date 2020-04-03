Источник: Лас-Вегас — единственный вариант для проведения плей-офф НБА в одном городе
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Об этом сообщает Sports Illustrated. Проведение плей-офф в одном месте является одним из возможных вариантов, но при этом лига не рассматривает другие города США в качестве хозяина соревнований. В случае проведения матчей в Лас-Вегасе игроки и персонал клубов будут иметь возможность быстро пройти тестирование на коронавирус, баскетболисты будут вынуждены соблюдать карантин, а матчи состоятся при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта после подтверждения положительного результата теста на коронавирус у центрового «Юты» Руди Гобера.
Ранее Кевин Дюрант и его одноклубники вылечились от коронавируса.